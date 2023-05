L'iPhone 16 Pro aurait bien un écran plus grand et un téléobjectif périscopique

Cette année, l'iPhone 15 Pro Max (6,7") serait le seul modèle de la gamme à bénéficier d'un téléobjectif périscopique, avec un niveau de zoom qui pourrait atteindre 5x ou 6x : l'iPhone 15 Pro (6,1") se contenterait d'un téléobjectif traditionnel de 3x. La situation pourrait changer l'année prochaine avec l'iPhone 16 Pro qui intégrerait à son tour un téléobjectif périscopique, selon les sources industrielles de Ming-Chi Kuo

Téléobjectif périscopique de Sony

L'analyste avait précédemment affirmé que l'iPhone 16 Pro Max continuerait d'avoir l'exclusivité du téléobjectif périscopique l'année prochaine, mais il revient aujourd'hui sur cette déclaration. Ming-Chi Kuo confirme les rumeurs d'écrans plus grands pour les futurs modèles Pro, qui passeraient de 6,1" et 6,7" à 6,3" et 6,9" en 2024. Il explique que c'est l'agrandissement du châssis permettant d'intégrer de telles dalles qui permettrait de loger le téléobjectif périscopique qui est plus volumineux qu'un téléobjectif traditionnel.