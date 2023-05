Droit à la réparation : une enquête à l'encontre d'Apple en France

L'association HOP,, avait porté plainte contre Apple en décembre 2022 pour obsolescence programmée et entraves à la réparation. Cinq mois plus tard, HOP vient d'annoncer l'ouverture d’une enquête par le Procureur de la République, qui a confié sa responsabilité à la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes). La nouvelle plainte de HOP concerne notamment la sérialisation, ou appariement, qui consiste à lier le numéro de série d'une pièce détachée à celle d'un smartphone et qui restreint donc la réparation de l'appareil concerné aux réparateurs agréés — une pratique qu'Apple suit avec certains composants de l'iPhone

Réparation d'un iPhone — Image Apple

L'association pointe également du doigt la disponibilité des pièces détachées, leur tarif et les délais pour les obtenir en dehors du circuit agréé, et plus globalement le service Self Service Repair Store qui est particulièrement cher et au fonctionnement jugé absurde :Pour HOP, ces différents points constituent une atteinte au droit à la réparation, à la démocratisation du reconditionnement et à l'économie circulaire en général, et ce sera donc à la DGCCRF de trancher sur la question.