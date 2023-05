Apple présente de nouvelles mesures d'accessibilité pour iOS

Pour les personnes souffrant de difficultés cognitives, la fonctionnalité Assistive Access ( qui avait déjà été révélée par iOS 16.2 ) consiste à offrir une interface extrêmement simplifiée pour iOS et ses principales applications. Lorsque ce mode est activé, il n'y a plus que de gros boutons permettant d'accéder aux appels et messages, aux photos et à l'appareil photo, ou encore à la musique, chaque application étant ensuite réduite à ses fonctionnalités les plus essentielles, sans aucune manipulation faisant appel au multi-touch et un gros bouton « Retour » pour revenir à l'écran d'accueil.Pour les personnes ayant des difficultés d'élocution ou ayant perdu la possibilité de parler, la fonctionnalité Live Speech permet d'écrire du texte qui est alors prononcé par une voix artificielle pendant les appels et visioconférences de FaceTime, avec la possibilité de sauvegarder un certain nombre de phrases rendues rapidement accessibles.Pour les personnes qui risquent de perdre leur capacité à parler, par exemple à cause de la maladie de Charcot, la fonctionnalité Personal Voice permet de synthétiser sa propre voix pour un usage futur. La création de la voix demande à l'utilisateur de prononcer 150 phrases, ce qui demande approximativement 15 minutes. Dans un premier temps, la fonctionnalité ne sera disponible qu'en anglais.Pour les personnes ayant des problèmes de vue, la fonctionnalité Point and Speak permet de pointer du texte du doigt, par exemple les boutons d'un microondes, pour que le texte soit retranscrit sur l'écran et surtout lu à haute voix par l'iPhone. La fonctionnalité nécessite un modèle d'iPhone ou d'iPad équipé d'un scanner LiDAR, et le français est bien pris en charge.D'autres fonctionnalités sont également dans les tuyaux, comme l'appairage de prothèses auditives au Mac, les suggestions phonétiques pour les mots dont la prononciation est similaire pour les personnes qui écrivent à la voix, un nouveau réglage simplifié pour la taille du texte dans l'interface du Mac, la possibilité de mettre les GIFs en pause dans Messages et Safari, ou encore la possibilité de régler la vitesse de la voix de Siri de 0,8x à 2x. Apple annonce également la mise en place de SignTime, qui permet de discuter avec le service d'assistance d'AppleCare ou un représentant de l'Apple Store en langue des signes, en Allemagne, Italie, Espagne et Corée du Sud dès le 18 mai (c'est déjà en place la France).