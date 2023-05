Apple Maps et Music permettent de découvrir des concerts

Après une première intégration à Shazam l'année dernière, Apple étend son partenariat avec Bandsintown à ses applications Apple Maps et Apple Music, a annoncé le principal intéressé dans un communiqué de presse . Apple lance cette semaine une grosse quarantaine de guides réalisés à la main pour mettre en avant les meilleures salles de concert des principaux « hubs culturels » mondiaux. Au sein d'Apple Music, les fans d'un artiste peuvent consulter la liste de ses futurs concerts par le biais d'un module géré par Shazam, propriété d'Apple depuis 2018. L'application met également en avant les principales tournées à proximité.Les guides peuvent être consultés sur apple.co/MusicVenues . Les villes concernées aux États-Unis sont Chicago, Detroit, Los Angeles, Nashville, New York et San Francisco. En Europe, il y a Berlin, Londres, Paris et Vienne. En Asie-Pacifique, on retrouve Tokyo, Melbourne et Sydney. Reste enfin l'Amérique latine avec Mexico.