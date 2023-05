Brevet : Apple imagine des tags pouvant être portés

Les ingénieurs de Cupertino planchent sur un système de tags pouvant être portés à même le corps, sur les vêtements ou des brassards. Dans une demande de brevet déposée par Apple en Europe, on découvre un système de traqueurs de taille similaire aux AirTags qui pourraient être utilisés pour mesurer en temps réel un certain nombre de données relatives au sport et à la santé. Apple cite pêle-mêle le suivi de la posture, l'assistance à la course, la détection de chutes, les thérapies physiques, le suivi d'activité, l'exposition au soleil, et les applications médicales en généal. L'iPhone serait capable de déterminer automatiquement la position de chacun des traqueurs, qui pourraient disposer de capteurs différents selon les usages recherchés.Le système décrit par Apple dans sa demande de brevet est assez généraliste. On verra si d'éventuels dépôts ultérieurs entrent dans les détails, mais ce premier brevet ne semble pas désigner des accessoires sur lesquels les travaux seraient particulièrement avancés. De tels traqueurs entreraient en tout cas plutôt bien dans la stratégie d'Apple, qui pourrait avoir besoin d'accessoires pour offrir certaines fonctionnalités plus avancées à l'Apple Watch.