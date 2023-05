iPhone 15 Pro Max : un arrangement différent pour les caméras

Le nouveau téléobjectif périscopique de 5x ou 6x de l'iPhone 15 Pro Max sera réservé à ce grand modèle de 6,7", à en croire les différentes rumeurs dont nous disposons : l'iPhone 15 Pro de 6,1" se contenterait d'un téléobjectif 3x traditionnel. Plus volumineux, le système périscopique aurait nécessité un réarrangement des appareils photos de l'iPhone 15 Pro Max : sur ce modèle, le téléobjectif prendrait la place de l'ultra grand-angle selon les sources de Unknownz21 . Cela lui permettrait ainsi de s'étaler plus facilement sous la surface du téléphone.

Les appareils photos de l'iPhone 14 Pro

La même source confirme les récentes allégations de Ming-Chi Kuo selon qui l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max de 2024 disposeront d'écrans légèrement plus grands (ils passeraient de 6,1" et 6,7" à 6,3" et 6,9") et que le châssis un peu plus volumineux de l'iPhone 16 Pro permettra l'intégration du téléobjectif périscopique sans avoir à rogner sur la batterie.