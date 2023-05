Apple officialise ses Beats Studio Buds+

Repérés il y a deux mois au sein d'iOS 16.4 puis apparus par erreur en avril sur une page produit d'Amazon, les nouveaux écouteurs sans fil Beats Studio Buds+ viennent enfin d'être officialisés par Apple. Le design est pratiquement identique à celui des Studio Buds historiques , mais avec de nouveaux coloris noir, ivoire ainsi qu'un translucide très inhabituel chez Beats.Ces nouveaux Beats Studio Buds+ promettent une autonomie en nette hausse, à 36 heures avec leur boîtier au lieu de 24 heures pour les Studio Buds classiques (la recharge du boîtier se fait en USB-C). Ils présentent également une réduction de bruit active 1,6 fois plus efficace, un mode Transparence 2 fois plus puissant, des micros trois fois plus larges, un meilleur conduit pour soulager la pression, ou encore un bouton plus ferme pour éviter les pressions accidentelles.Apple promet une compatibilité améliorée avec son écosystème et l'écosystème Android : ces nouveaux modèles prennent notamment en charge le partage audio, le basculement automatique d'un appareil à l'autre ainsi que la fonctionnalité "Dis Siri" et les réseaux Localiser ou Find My Device de Google‌. Enfin, ces nouveaux écouteurs sont fournis avec quatre paires d'embouts en caoutchouc au lieu de trois précédemment : il y a une nouvelle taille XS en plus des S, M et L.Les Beats Studio Buds+ sont lancés aujourd'hui aux États-Unis, au Canada et en Chine. Aux États-Unis, les Beats Studio Buds+ sont vendus 169,99 dollars, soit 20 dollars de plus que les Studio Buds qui sont maintenus au catalogue. Pour les autres pays, dont la France où les Studio Buds classiques sont vendus 189,95 € , il faudra attendre.