Le casque Reality Pro, entre doutes et compromis

C'est à la WWDC 2023 qui se tiendra le 5 juin qu'Apple devrait présenter son casque de réalité virtuelle et augmentée a priori appelé Reality Pro . Les rumeurs ont déjà évoqué les doutes qu'il pouvait y avoir à Cupertino quant à la pertinence d'un tel produit, qui ne répondrait pas forcément à une demande très claire et dont la première version comporterait aussi de nombreux compromis techniques. Dans un long article publié sur Bloomberg , Mark Gurman revient sur le développement de ce casque, qui serait très éloigné de la vision initiale.Mark Gurman explique que le projet aurait démarré en 2015. À l'époque, Tim Cook aurait poussé pour le développement de lunettes de réalité augmentée, un produit léger qui ne couperait pas l'utilisateur de son environnement. Mais au fil des écueils technologiques, le projet aurait petit à petit dérivé vers un casque de réalité virtuelle, avec une petite touche de réalité augmentée grâce aux caméras extérieures qui peuvent retransmettre du contenu à l'intérieur du casque, et un écran externe qui reproduirait les expressions de l'utilisateur.Apple aurait investi un milliard de dollars par année de développement, et plus de mille ingénieurs auraient été assignés à ce projet. Tim Cook n'aurait pas été particulièrement impliqué dans la mise au point du produit. Ce n'est pas vraiment dans ses habitudes, contrairement à Steve Jobs qui aimait s'associer aux décisions dans les moindres détails, mais son relatif désintérêt aurait pesé sur le moral des équipes. Il se murmure que 10% des ressources du projet seraient toujours allouées au projet de lunettes connectées,et pas dans l'objectif d'une commercialisation proche. Il faudrait encore quatre ans de développement au minimum, sans qu'un échéancier clair ne soit établi à ce stade : les lunettes pourraient être abandonnées en cours de route.De nombreux compromis techniques auraient dû être faits pour que le développement du casque puisse arriver à son terme dans des délais plus courts que les ingénieurs auraient espéré. Plusieurs fonctionnalités ne seraient pas aussi avancées qu'initialement prévu, bien qu'Apple compte faire évoluer son logiciel avec le temps. Côté matériel, Apple aurait voulu intégrer une batterie mais se serait finalement rabattue sur un module externe relié par un câble, pour des questions de poids et de surchauffe. Le design même du casque serait un aveu d'impuissance face à certains défis technologiques, avec des compromis qui ne sont pas dans les habitudes de la marque.Il y a la question du design, et il y a surtout la question des usages : l'objectif de ce produit ne serait pas clairement établi et Apple compterait beaucoup sur les développeurs tiers pour imaginer des applications utiles. En interne, plusieurs hauts responsables d'Apple ne seraient pas très à l'aise avec ce nouveau produit. Craig Federighi, vice-président senior de l'ingénierie logicielle, aurait notamment pris ses distances et se montrerait ouvertement méfiant. Même chose pour Johny Srouji, vice-président des technologies hardware, qui craindrait d'ailleurs que la mise au point de puces spécifiques pour le casque retarde certaines avancées pour les puces Apple Silicon de l'iPhone, de l'iPad et du Mac.Apple aurait initialement prévu de vendre 3 millions d'exemplaires dès la première année, mais l'objectif aurait été progressivement revu à la baisse : les projections tableraient désormais sur 900 000 unités. Pour se donner un maximum de chances de percer sur ce marché encore balbutiant, Apple pourrait vendre son casque sans marge ou presque — il aurait même été envisagé de le vendre à perte. Malgré cet effort, le ticket d'entrée devrait tout de même tourner autour des 3 000 dollars. De quoi rendre sceptiques les plus optimistes.Michael Gartenberg, ancien responsable du marketing d'Apple désormais indépendant, n'hésite pas à prédire. C'est en tout cas l'héritage de Tim Cook qui va bientôt s'écrire, puisque c'est le premier produit majeur à sortir qui n'aura pas été initié par Steve Jobs.