macOS 13.4 est disponible pour corriger des bugs

Une mise à jour logicielle est lancée pour le Mac ce soir : macOS 13.4 est de sortie ! Il n'y a pas de nouveautés particulières en dehors d'évolutions pour Apple News (avec un nouveau flux d'actualité dédié au sport dans la barre latérale et une nouvelle gestion des scores) qui n'est pas disponible en France, mais cette mise à jour apporte des corrections de bugs.Apple annonce que macOS 13.4 corrige quatre bugs : un bug qui empêchait le déverrouillage du Mac avec l'Apple Watch, un bug qui ralentissait la connexion des claviers Bluetooth après redémarrage, un bug de VoiceOver pour la navigation au sein de pages web, et un bug de la fonctionnalité Temps d'écran dont les réglages pouvaient se réinitialiser ou ne pas se synchroniser sur tous les appareils.Parmi les évolutions qui ne sont pas annoncées par Apple dans ses notes de version, macOS 13.4 simplifie la manière d'accéder aux versions bêtas . Cette nouvelle version abandonne en effet les profils à télécharger et installer. À la place, le système vérifie automatiquement à quel(s) programme(s) l'identifiant Apple de l'utilisateur est inscrit pour proposer les bêtas correspondantes.Pour télécharger et installer macOS 13.4, rendez-vous dans les Réglages > Mise à jour de logiciels.