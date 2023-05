watchOS 9.5 et son cadran Pride sont disponibles

Dans la foulée de la sortie d'iOS 16.5 du côté de l'iPhone, une mise à jour est également disponible pour l'Apple Watch avec watchOS 9.5 qui est lancé ce soir. Cette nouvelle version apporte des corrections de bugs ainsi que le nouveau cadran Pride avec ses confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel, qui accompagne le nouveau bracelet Pride Edition qui sera disponible le 23 mai.watchOS 9.5 apporte également la nouvelle manière de gérer le téléchargement des versions bêtas depuis l'iPhone : comme sur iOS et macOS, watchOS va désormais vérifier l'éligibilité de l'identifiant Apple pour proposer les bêtas sans avoir besoin de télécharger et installer un profil.Pour installer watchOS 9.5, rendez-vous dans l'application Apple Watch de votre iPhone. Attention, la montre doit disposer d'au moins 50% de batterie et être placée sur son chargeur à proximité de l'iPhone pour que la mise à jour puisse être lancée.