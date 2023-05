tvOS 16.5 et le mode Multiview sont disponibles

Pour accompagner iOS 16.5 , une petite mise à jour logicielle est également lancée pour l'Apple TV ce soir : tvOS 16.5 est disponible et avec lui le nouveau mode Multiview qui permet de regarder plusieurs rencontres sportives simultanément sur l'application TV. Lorsque ce mode est disponible, une icône de grille apparaît sur le lecteur vidéo lors du visionnage d'un premier match et cette icône permet de sélectionner d'autres rencontres en cours de diffusion.Il est possible que tvOS 16.5 apporte d'autres petites évolutions passées sous le radar ainsi que des corrections de bugs non spécifiées par Apple. Pour installer tvOS 16.5 sur votre Apple TV, vous pouvez déclencher l'installation manuelle de cette nouvelle version dans l'application Réglages > Système > Mises à jour logicielles > Mettre à jour les logiciels.Notez que tvOS 16.5 est également disponible pour le HomePod, sans nouveauté particulière en dehors de corrections de bugs. Pour mettre à jour votre HomePod, rendez-vous dans les réglages de votre domicile dans l'application Maison sur votre iPhone ou iPad.