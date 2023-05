L'adaptateur pour appareil photo Lightning en froid avec iOS 16.5

Ce jeudi, Apple a lancé iOS 16.5 pour apporter quelques corrections de bugs... et en amener un nouveau : l'adaptateur pour appareil photo Lightning vers USB 3 ne fonctionne plus avec cette nouvelle version, témoignent plusieurs utilisateurs sur les forums d'Apple , sur Reddit et sur les forums de MacRumors Cet adaptateur vendu 49 € permet de transférer facilement à l'iPhone ou l'iPad des photos et vidéos depuis un appareil photo numérique, ou de connecter une clé USB ou un disque externe. Il est probable qu'un correctif soit rapidement déployé, sans doute avec iOS 16.5.1 sans attendre iOS 16.6. En attendant, si vous utilisez cet adaptateur et que vous n'avez pas encore mis à jour votre iPhone ou votre iPad avec iOS 16.5, il est donc préférable de ne pas le faire.