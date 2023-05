Premières bêtas pour iOS 16.6, macOS 13.5, watchOS 9.6 et tvOS 16.6

Dans la foulée du lancement d'iOS 16.5 de watchOS 9.5 et de tvOS 16.5 ce jeudi, Apple a ce vendredi mis à la disposition des développeurs les premières versions bêtas des mises à jour intermédiaires suivantes qui seront donc iOS 16.6, macOS 13.5, watchOS 9.6 et tvOS 16.6. Ce nouveau cycle de développement devrait nous amener au mois de juillet. Entre temps, Apple aura dévoilé les nouveautés d'iOS 17, de macOS 14, de watchOS 10 et de tvOS 17 à la WWDC qui se tiendra le 5 juin , et ces futurs systèmes seront également entrés en phase de version bêta.Alors que les développeurs de Cupertino préparent les annonces de la WWDC, l'heure n'est plus trop aux nouveautés pour ces prochaines mises à jour. La seule évolution constatée pour l'instant concerne un début de prise en charge de la fonctionnalité de sécurité Contact Key Verification pour iMessage , annoncée en décembre dernier, qui permet aux utilisateurs les plus susceptibles d'être victimes d'attaques (journalistes, activistes, membres de gouvernements, etc.) de recevoir une alerte si un appareil inconnu venait à être lié au compte d'un interlocuteur, et donc à avoir accès à la conversation avec ce compte. Un réglage est en effet apparu pour cette nouveauté, mais il n'est pas fonctionnel pour l'instant.