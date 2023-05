Casque : Apple dépose les marques xrOS et xrProOS

Le système d'exploitation du casque de réalité virtuelle et augmentée d'Apple devrait s'appeler xrOS : on a pu repérer ce nom à de multiples sources dans des portions de code d'Apple, et Apple a récemment utilisé une société écran pour réaliser le dépôt de cette marque en amont de la présentation. Apple aurait initialement envisagé d'utiliser le nom realityOS , également repéré dans du code officiel, mais aurait finalement changé d'avis pour un xrOS signifiant « extended reality OS » reflétant mieux les capacités du casque.Alors que la présentation approche, un nouveau dépôt vient d'être réalisé par la même société écran Deep Dive LLC et repéré par MacRumors : il s'agit de xrProOS. Le premier casque d'Apple devant a priori s'appeler Reality Pro , le nom xrProOS pourrait désigner une version plus avancée du système d'exploitation xrOS, peut-être avec des outils pour les développeurs qui ne seraient pas accessibles au grand public. Il n'est cependant pas dans les habitudes d'Apple de multiplier les versions de ses systèmes et il est possible que ce dépôt n'ait pour but que d'empêcher d'éventuels concurrents d'utiliser cette marque. Nous aurons toutes les réponses le 5 juin prochain lors de la WWDC 2023