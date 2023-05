iPhone 16 Pro : un écran plus grand... en hauteur ?

L'année prochaine, les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max pourraient bénéficier d'écrans plus grands. C'est l'analyste Ross Young qui a lancé le premier cette rumeur , affirmant que les dalles utilisées seraient de 6,3" et 6,9" au lieu de 6,1" et 6,7" aujourd'hui. Selon 9To5Mac qui partage des schémas vraisemblablement issus de fichiers CAD, les nouveaux écrans ne conserverait pas le format actuel : ils s'étireraient presque exclusivement en hauteur !L'iPhone 16 Pro Max aurait ainsi une hauteur de 165 mm, contre 159,8 mm pour l'iPhone 15 Pro Max cette année. En largeur, on passerait de 76,7 mm à 77,2 mm, ce qui devrait être quasiment imperceptible au niveau de la prise en main. Les bordures resteraient globalement inchangées, tout comme les dimensions de la Dynamic Island.Sur l'iPhone 16 Pro, c'est cette augmentation de la taille du châssis qui permettrait l'intégration du téléobjectif périscopique qui serait l'exclusivité de l'iPhone 15 Pro Max de 6,7" cette année. Notez que 9To5Mac a utilisé la dénomination iPhone 16 Ultra pour désigner l'iPhone 16 Pro Max dans son article : il y a en effet eu des rumeurs de changement de nom, mais aussi de l'apparition d'un modèle encore plus haut de gamme que l'iPhone 16 Pro Max . Si cela reste encore assez flou pour le moment, c'est bien des dimensions de l'iPhone 15 Pro Max dont il est question ici, et pas d'un hypothétique modèle encore plus onéreux.