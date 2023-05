Un retour du bloc photo vertical sur l'iPhone 16 ?

Il y aurait des petits changements de prévus du côté du bloc photo de l'iPhone 16 et de l'iPhone 16 Plus attendus l'année prochaine, selon les sources de Unkownz21 : Apple testerait un nouvel agencement des appareils photos qui retrouveraient un alignement vertical comme sur l'iPhone 12. Sur les iPhone 13 et 14, Apple a opté pour un positionnement en diagonale qui est plus optimisé pour l'agencement des différents composants à l'intérieur du châssis.

L'iPhone 13 et l'iPhone 12

Si les subtils changements de design sont évidemment appréciables pour Apple qui donne ainsi un moyen simple de distinguer ses différents modèles, avec le petit côté statutaire qui va avec la possession d'un modèle récent, ces évolutions ne se font jamais sans raison : si les capteurs changent de position, cela signifie qu'il y a des évolutions sous le châssis qu'on ne connaît pas à ce stade. D'ailleurs, le design final de l'iPhone 16 n'est pas encore arrêté : Unknownz21 précise qu'Apple testerait encore deux options, dont une qui conserverait l'agencement en diagonale. À suivre, donc.