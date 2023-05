5G : Apple annonce un accord de plusieurs milliards avec Broadcom

Apple consolide sa relation avec Broadcom, fabricant américain spécialisé dans la conception de puces sans fil. La firme de Cupertino vient en effet d'annoncer la signature d'un nouvel accord portant sur plusieurs années et plusieurs milliards de dollars pour le développement de composants relatifs à la 5G,. Pour Apple, la publicité de cet accord est l'occasion de souligner son implication dans l'industrie américaine : les filtres en question seront notamment fabriqués dans le Colorado.On notera que le communiqué de presse d'Apple ne fait à aucun moment mention d'un éventuel modem. Broadcom travaille avec Apple depuis de nombreuses années pour certains composants sans fil, mais c'est Qualcomm qui fournit le modem Snapdragon de l'iPhone. On sait qu'Apple prépare son propre modem 5G depuis plusieurs années — Qualcomm estime d'ailleurs publiquement que ce pourrait être pour 2024 — et que les équipes de Johny Srouji ne compteraient pas s'arrêter là avec des rumeurs évoquant des travaux sur le Wi-Fi et le Bluetooth . Avec le seul communiqué de presse d'Apple, il est impossible de tirer la moindre conclusion sur les travaux en cours à Cupertino... mais il ne serait pas totalement saugrenu que Broadcom passe un jour de fournisseur à sous-traitant.