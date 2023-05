Final Cut Pro et Logic Pro pour iPad sont disponibles

À la surprise générale, Apple avait annoncé le portage de ses logiciels de montage et de création musicale Final Cut Pro et Logic Pro pour l'iPad il y a deux semaines. Ces deux applications sont désormais disponibles sur l'App Store : le téléchargement de Final Cut Pro et de Logic Pro est gratuit mais il faut passer à la caisse pour les utiliser : il n'y a pas d'option d'achat, seulement d'abonnement, et il est de 4,99 € par mois ou de 49 € par an. Il y a tout de même un mois d'essai gratuit pour pouvoir tester les versions tactiles de ces deux applications.Concernant les pré-requis matériels, il faut une tablette récente pour pouvoir utiliser ces applications : Final Cut Pro nécessite un iPad équipé de la puce M1 au minimum, tandis que Logic Pro requiert la puce A12 au minimum. Pour les deux applications, iPadOS 16.4 au minimum est également requis. Enfin, une mise à jour des deux logiciels est également disponible sur le Mac afin d'apporter la prise en charge de leur équivalent sur iPad.