Apple confirme le keynote de la WWDC le 5 juin

Apple avait annoncé les dates de la WWDC23, qui se tiendra du 5 au 9 juin, dès la fin du mois de mars. On connaît désormais les détails du traditionnelinaugural : dans un communiqué de presse , Apple nous indique qu'il se tiendra le lundi 5 juin à 10h à Cupertino, soit 19h pour la France métropolitaine. Apple confirme également que l'événement sera diffusé en direct sur ses applications TV et Developer, sur YouTube ainsi que sur son site web.Les annonces de cette année devraient être nombreuses, à en croire les rumeurs dont nous disposons . Comme chaque année, il y aura beaucoup de logiciel avec la présentation des nouveautés de iOS 17, macOS 14, watchOS 10 et tvOS 17. Apple devrait également lever le voile sur son casque de réalité virtuelle et augmentée ainsi que sur la plateforme logicielle qui lui sera associée. Enfin, Apple devrait officialiser le tout premier MacBook Air doté d'un grand écran d'une quinzaine de pouces.