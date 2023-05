Quelques retours sur la version iPad de Final Cut Pro en vidéos

Deux semaines après l'annonce d'Apple , les déclinaisons pour iPad de Final Cut Pro et Logic Pro sont arrivées sur l'App Store hier après-midi. Entre temps, Apple a envoyé des versions de démonstration de Final Cut Pro à quelques youtubeurs et journalistes qui ont pu tester la version tactile de cette application de montage vidéo professionnel.Dans les vidéos ci-dessous, vous pouvez découvrir les principales fonctionnalités et les retours plutôt enthousiastes des monteurs, qui notent tout de même quelques limitations par rapport à la version Mac de l'application. Il y a par exemple l'absence de possibilité d'importer un projet initié sur le Mac, ou l'impossibilité d'importer des fichiers depuis un disque externe.Vous pouvez aller plus loin avec les articles de The Verge MacStories ou CNET . Vous pouvez télécharger la version iPad de Final Cut Pro sur l'App Store , qui propose un mois d'essai gratuit avant de basculer sur un abonnement payant de 4,99 € par mois ou de 49 € par an. Attention, vous avez besoin d'un iPad équipé de la puce M1 au minimum pour faire tourner cette application gourmande en ressources.