WWDC : Apple invite des spécialistes de la réalité virtuelle

S'il fallait encore une confirmation qu'Apple présentera son casque de réalité virtuelle à l'occasion de la WWDC 2023 , les invitations à la conférence inaugurale qui se tiendra le lundi 5 juin à 19h (heure de Paris) nous indiquent effectivement que quelque chose se trame : 9To5Mac a repéré qu'Apple a invité des profils inhabituels, comme Norman Chan et Ian Hamilton du site UploadVR qui sont des spécialistes de la réalité virtuelle et qui n'avaient pas eu droit à ce genre d'honneur précédemment.Ce n'est pas la première fois que les invitations, ébruitées sur Twitter, indiquent la tenue d'unun peu spécial. En septembre 2014, Apple avait invité de multiples journalistes spécialisés dans la mode pour la présentation de l'Apple Watch. En mars 2019, c'est la presse spécialisée dans le cinéma qui avait reçu une pluie d'invitations pour l'annonce d'Apple TV+. Cette conférence de la WWDC 2023 promet ainsi d'être historique, que le casque d'Apple rencontre un (redouté) succès mitigé ou non.