Samsung dévoile un écran OLED avec capteur d'empreintes, tension et rythme cardiaque

Samsung a hier dévoilé un nouveau type d'écran OLED destiné aux smartphones : le Sensor OLED display intègre un capteur d'empreintes digitales sur l'intégralité de sa surface, mais également un capteur de pression artérielle sans avoir besoin de module supplémentaire. Normalement, ce type de fonctionnalité nécessite l'intégration de couches supplémentaires, ce qui accroît l'épaisseur de l'écran.L'écran peut donc réaliser des captures d'empreintes digitales comme Touch ID, mais avec une intégration logicielle différente de celle d'Apple puisque l'authentification peut se faire de manière totalement transparente, par exemple lorsque l'utilisateur clique sur l'icône d'une application protégée ou sur le bouton de validation d'un paiement : pas besoin d'aller presser un bouton déporté. L'écran est également capable de réaliser plusieurs captures d'empreintes simultanément, ce qui permet d'encore accroître la fiabilité des mesures.L'écran est également capable de mesurer le rythme cardiaque de l'utilisateur, sa tension, son niveau de stress et son niveau de santé cardiovasculaire : pour des résultats plus précis, il faut poser un doigt de chaque main sur l'écran qui réalise ensuite ses mesures.Une telle dalle pourrait-elle intéresser Apple ? On sait qu'Apple a travaillé sur l'intégration d'un capteur d'empreintes à l'écran de l'iPhone, mais le projet aurait finalement été mis au placard . Si la solution de Samsung se fait sans compromis techniques et sans surcoût trop important, elle pourrait tout de même représenter un complément à Face ID permettant à l'utilisateur de bénéficier du meilleur des deux mondes. Les mesures relatives à la santé seraient également intéressantes, mais Apple pourrait juger peu souhaitable que l'iPhone concurrence ainsi l'Apple Watch...