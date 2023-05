Le Mac mini avec puce M2 Pro lancé sur le Refurb Store

Apple a aujourd'hui lancé ses premiers ordinateurs équipés des puces M2 Pro et M2 Max en versions reconditionnées sur le Refurb Store français , avec une remise de 15% par rapport aux tarifs de l'Apple Store . Il y a les MacBook Pro de 2023 mais aussi le Mac mini avec le modèle M2 Pro standard, qui embarque 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, à 1 319 € au lieu de 1 549 € normalement. Apple a également mis en ligne une version plus musclée avec 32 Go de RAM à 1 709 € au lieu de 2 009 €.Comme toujours, rappelons que les produits du Refurb Store sont reconditionnés directement par Apple, ce qui garantie une qualité irréprochable et surtout une garantie identique à celle des produits neufs. Si vous cherchez à faire des économies sur l'achat de votre Mac mini avec puce M2 Pro, c'est donc une excellente alternative ! Attention en revanche, les stocks du Refurb Store sont généralement très limités ; le réassort a lieu tous les matins. Notez que la version M2 "non Pro" du Mac mini n'est toujours pas disponible sur le Refurb Store.