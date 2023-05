Le Mac mini M2 sur le Refurb Store dès 589 €

Après le Mac mini avec puce M2 Pro hier soir , c'est ce matin au tour du Mac mini avec puce M2 tout court de faire son apparition sur le Refurb Store . Vous pouvez obtenir le modèle de 256 Go à 589 € au lieu de 699 €, et le modèle de 512 Go à 789 € au lieu de 929 €. Il y a également de multiples modèles sur mesure, avec 16 Go de RAM à 779 € au lieu de 929 € pour 256 Go ou 979 € au lieu de 1 159 € pour 512 Go, ou avec 8 Go de RAM et 1 To de stockage à 979 € au lieu de 1 159 €.Ces modèles avec puce M2 rejoignent donc le modèle M2 Pro avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage qui est proposé à 1 319 € au lieu de 1 549 €. Pour tous ces modèles, c'est une remise de 15% par rapport aux tarifs de l'Apple Store Si vous aviez prévu d'acheter un Mac mini avec puce M2 ou M2 Pro, c'est une excellente alternative : les produits reconditionnés par Apple sur le Refurb Store sont d'une qualité irréprochable et ils bénéficient de la même garantie que les produits neufs. Seule contrainte : les stocks sont variables et limités, bien que mis à jour tous les matins.