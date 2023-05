iOS 17 : une fonctionnalité d'écran connecté pour l'iPhone ?

Non content d'ajouter de nouvelles possibilités de personnalisation à l'écran verrouillé de l'iPhone et de lancer cet écran verrouillé personnalisable sur l'iPad , iOS 17 devrait aussi mettre en place une fonctionnalité d'écran connecté pour la maison, selon Mark Gurman sur Bloomberg . La fonctionnalité serait accessible lorsque l'iPhone est en veille avec une orientation horizontale : il afficherait alors les rendez-vous à venir, la météo, les notifications et d'autres widgets personnalisables, avec une interface sur fond sombre.

L'écran verrouillé personnalisable d'iOS 16

Le principe rappellerait un peu celui du Echo Show d'Amazon ou du Nest Hub de Google, et ce ne serait absolument pas innocent : Apple développerait une sorte d'iPad dédié à la domotique et il s'agirait des prémices logicielles de ce projet. Mark Gurman précise que cet écran verrouillé dédié à la maison serait proposé sur l'iPhone, et que la version pour iPad serait bien sûr en développement mais pourrait prendre du retard et ne pas être disponible dès le lancement d'iOS 17. Les différentes nouveautés d'iOS 17 seront annoncées le 5 juin à la WWDC 2023.