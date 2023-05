iPhone 15 : la recharge sans fil à 15 W sans certification MagSafe ?

Aujourd'hui, les chargeurs sans fil certifiés MagSafe peuvent charger un iPhone avec une puissance de 15 W, contre 7,5 W pour les chargeurs qui ne sont pas certifiés. Cela pourrait changer avec l'iPhone 15, selon une rumeur relayée par yeux1122 qui affirme que la certification ne serait plus nécessaire pour la recharge de 15 W sur la future gamme d'iPhone.Ce compte qui relaie des bruits de couloir en provenance de l'industrie asiatique n'est pas forcément de la plus grande fiabilité, mais cette évolution pourrait s'expliquer assez logiquement : le standard Qi2 annoncé en janvier dernier par le Wireless Power Consortium est basé sur la technologie MagSafe d'Apple. Cette évolution de la norme Qi intègre les aimants qui permettent un positionnement parfait avec le chargeur, ce qui permet d'optimiser l'efficacité de la recharge.L'iPhone 15 pourrait donc être compatible avec la recharge sans fil de 15 W sans nécessiter de certification MagSafe, mais seulement avec les futurs chargeurs à la norme Qi2 qui doivent débarquer à la fin de cette année. Reste une inconnue : les iPhone 12, 13 et 14 pourraient-ils aussi accepter les chargeurs Qi2 non certifiés ? D'un point de vue technique, rien ne s'y oppose.