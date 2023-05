Apple arrêtera Mon flux de photos le 26 juillet

C'est une bien mauvaise nouvelle qu'Apple a hier annoncé pour les utilisateurs de la fonctionnalité Mon flux de photos : ce service gratuit s'arrêtera le 26 juillet 2023. C'est la fonctionnalité qui permet d'automatiquement synchroniser ses photos récentes entre ses différents appareils : elles sont stockées sur iCloud pendant un mois et chaque appareil connecté au même compte peut donc y accéder pour tenir sa propre photothèque à jour.Dans une fiche de support , Apple annonce que le chargement de nouvelles photos vers Mon flux de photos s'arrêtera un mois avant l'échéance, soit le 26 juin 2023. Les photos chargées à cette date resteront comme prévu 30 jours en ligne avant la suppression définitive du service.Apple invite les utilisateurs concernés à basculer sur Photos iCloud, qui offre aussi un service de synchronisation mais en stockant la photothèque complète sur iCloud. Contrairement à Mon flux de photos qui était entièrement gratuit, le stockage temporaire utilisé n'étant pas décompté du forfait iCloud, la fonctionnalité Photos iCloud utilise bien le stockage inclus dans le forfait et les 5 Go gratuits ne suffisent qu'à très peu de personnes. À ce jour, 50 Go coûtent 0,99 € par mois, 200 Go coûtent 2,99 € par mois et 2 To coûtent 9,99 € par mois.