iPhone 16 Pro : les écrans plus grands se confirment

L'année prochaine, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max (ou 16 Ultra si Apple change de dénomination) disposeraient bien d'écrans un peu plus grands : Mark Gurman confirme sur Bloomberg qu'ils gagneraient deux dixièmes de pouces pour passer à 6,3" et 6,9", contre 6,1" et 6,7" aujourd'hui. Le journaliste confirme ainsi la rumeur initialement lancée par l'analyste Ross Young , qui gagne ainsi en crédibilité.

iPhone 15 Pro Max & iPhone 16 Ultra, visuel par 9To5Mac

Selon d'autres indiscrétions partagées par 9To5Mac en début de semaine, cette augmentation de la diagonale impliquerait un changement de format : l'écran s'étirerait en effet en hauteur, mais la largeur resterait pratiquement inchangée. Mark Gurman ne confirme pas cette information, mais explique que ce choix d'une diagonale supérieure permettrait à la fois de mieux se comparer à certains smartphones de marques concurrentes qui gagnent aussi en surface d'affichage, et de gagner de la place pour intégrer des composants supplémentaires sans avoir à rogner sur la batterie. L'iPhone 16 Pro de 6,3" gagnerait ainsi un téléobjectif périscopique , alors que seul l'iPhone 15 Pro Max de 6,7" y aurait droit cette année.Cette année avec l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, les diagonales d'écran devraient rester inchangées mais les marges autour de la dalle devraient être considérablement réduites , ce qui entraînera une diminution de la taille du châssis. Avec des bordures qui ne mesureraient plus que 1,55 mm sur l'iPhone 15 Pro Max, Apple pourrait s'offrir le record des marges les plus fines de l'industrie.