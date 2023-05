Tiens, un prototype de boîtier d'AirPods coloré

Des AirPods déclinés en plusieurs coloris ? Vous n'y pensez pas ! Dès 2001 avec l'iPod, Apple s'est distinguée en créant des écouteurs dans un blanc immaculé qui est devenu sa marque de fabrique. En revanche, Apple aurait envisagé un peu de fantaisie pour le boîtier des AirPods : sur Twitter, @KosutamiSan nous partage le prototype d'un boîtier d'AirPods dans un coloris rosé. L'intérieur du boîtier est toujours blanc, tout comme les écouteurs.Cette collectionneuse, qui avait partagé des chargeurs MagSafe colorés pas plus tard que ce matin, précise que ce prototype remonte aux débuts des AirPods : en plus du blanc et du rose, Apple aurait alors voulu tout une gamme de coloris avec le rouge, le doré et le noir pour correspondre aux teintes de l'iPhone 7. Il y aurait également eu une version violette du boîtier et de l'iPhone 7, mais ce coloris aurait finalement été abandonné en cours de route.