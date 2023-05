Apple Music Classical lancé sur Android

Des mois après son arrivée sur iOS , l'application Apple Music Classical est désormais disponible pour les smartphones sous Android. L'application dédiée à la musique classique est en effet apparue sur le Play Store de Google dans l'après-midi et reprend les différentes fonctionnalités qui sont déjà disponibles sur l'iPhone. Il y a également les mêmes limitations, comme l'impossibilité de télécharger les morceaux pour les écouter hors-ligne.Comme sur iOS, l'application Apple Music Classical est gratuite mais nécessite un abonnement à Apple Music pour accéder aux contenus. On attend maintenant qu'Apple fasse évoluer son application pour ajouter l'écoute hors-ligne, mais aussi qu'une déclinaison soit aussi développée pour l'iPad, le Mac et l'Apple TV.