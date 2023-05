Après l'iPhone 16 Pro, l'iPhone 17 adopterait aussi un écran plus grand

L'année prochaine, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max adopteraient des écrans plus grands en hauteur , avait déjà prévenu Ross Young. L'analyste cité par MacRumors est désormais en mesure de nous donner les mesures précises : on passerait de 6,12" et 6,69" pour les modèles actuels à 6,27" et 6,86". Ces nouvelles dimensions seraient réservées aux modèles Pro l'année prochaine, mais elles seraient généralisées à l'ensemble de la gamme avec l'iPhone 17 en 2025.

Les nouvelles tailles des iPhone 16 Pro et 16 Pro Max en 2024 — Visuel par Apple Hub

Ross Young ne s'arrête pas là et affirme que l'iPhone 17 classique hériterait aussi de l'écran LTPO permettant la prise en charge des 120 Hz de la technologie ProMotion aujourd'hui réservée aux modèles Pro. Alors que la Dynamic Island serait généralisée à tous les modèles dès cette année avec l'iPhone 15 , c'est sur ce point que l'iPhone 17 Pro se distinguerait en terme de design frontal en 2025 : les capteurs de Face ID se retrouveraient sous l'écran et seule la webcam serait encore visible. La Dynamic Island serait alors réduite à un simple cercle.