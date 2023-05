Casque d'Apple : les caractéristiques des écrans dévoilées ?

Plus que quelques jours avant la WWDC 2023 : c'est lundi prochain à partir de 19h qu'Apple mettra fin au suspense entourant son fameux casque de réalité virtuelle. À Cupertino, on commence déjà à faire monter la sauce :, peut-on lire dans un nouveau post publié hier sur le blog d'Apple Developers. Ou encore,dans un tweet paru ce matin. Apple ne s'en cache plus vraiment, cette WWDC 2023 sera historique.En attendant de découvrir à quoi tout cela va ressembler, l'analyste Ross Young a partagé sur Twitter les caractéristiques présumées des écrans utilisés dans ce casque : il y aurait deux dalles Micro OLED de 1,41" de diagonale, avec une résolution affolante de 4 000 pixels par pouce (l'iPhone n'excède pas 460 ppp) qui permettrait à chaque oeil de bénéficier d'un écran 4K, et une luminosité tout aussi impressionnante qui pourrait dépasser les 5 000 nits (l'iPhone plafonne à 2 000 nits en extérieur) pour des contenus HDR extrêmement contrastés. De quoi excéder les caractéristiques des casques concurrents... tout en justifiant un tarif qui serait nettement plus élevé — les rumeurs de ces derniers mois ont souvent évoqué un prix autour des 3 000 dollars.