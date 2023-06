WWDC : un Mac de bureau avec les puces M2 Max et M2 Ultra ?

Hier, Mark Gurman nous prévenait qu'Apple profiterait de la WWDC 2023 qui se tiendra lundi prochain pour présenter « plusieurs nouveaux Macs » . L'annonce la plus évidente concerne le MacBook Air 15 pouces qui a fait l'objet de nombreuses rumeurs ces derniers mois, mais c'est ensuite beaucoup moins clair.Le journaliste de Bloomberg nous donne aujourd'hui une piste plus précise : Apple testerait deux Macs de bureau équipés de nouvelles puces M2 Max et M2 Ultra, et ce sont eux qui pourraient être dévoilés à la WWDC. Les Macs en question porteraient les identifiants Mac14,13 et Mac14,14, déjà repérés en avril , et la présence de la puce M2 Max semble plutôt pointer vers le Mac Studio que le Mac Pro qui devrait être directement équipé d'une puce M2 Ultra dans sa version de base (et qui porterait l'identifiant Mac14,8).

John Ternus et le Mac Studio en mars 2022

Si les rumeurs de Mark Gurman sont généralement très fiables, le journaliste de Bloomberg se contredit avec ces nouvelles allégations : en février dernier, il avait indiqué que le Mac Studio ferait l'impasse sur les puces de génération M2 afin de laisser la primeur au premier Mac Pro sous Apple Silicon, qui embarquerait une puce M2 Ultra et pas de modèle encore plus musclé. Un Mac Pro qui ne serait pas présenté à la WWDC , mais plutôt en fin d'année selon Mark Gurman. Fin du suspense lundi prochain !