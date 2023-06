Le casque VR d'Apple serait particulièrement complexe à produire

Le casque de réalité virtuelle d'Apple serait particulièrement complexe et inédit dans sa conception, et c'est en partie ce qui justifierait son tarif élevé. Selon The Information , ce serait tout simplement le produit d'Apple le plus complexe à produire et de loin, notamment à cause de sa forme incurvée et sa grande finesse : l'ensemble serait à peine plus épais qu'un iPhone, avec une seule pièce de verre incurvé encapsulée dans un châssis en aluminium.Pour la première fois, Apple utiliserait donc une carte mère courbée pour épouser au mieux la forme de l'appareil ! L'assemblage ne serait pas du plus grand confort pour les ouvriers, avec très peu de marge de manoeuvre pour les outils et des angles compliqués. The Information note que le verre incurvé aurait suscité quelques inquiétudes quant à sa solidité, et que des choix auraient dû être faits pour conserver un casque le plus léger possible.

Concept par 9To5Mac

Les rumeurs s'accordent sur un tarif qui pourrait tourner autour des 3 000 dollars pour la version de base du casque. La production serait certes coûteuse, mais ce sont bien sûr les composants qui feraient vite gonfler la note : processeur dérivé de la puce M2 avec des capacités supplémentaires pour les graphismes, multiples caméras et capteurs, technologie de suivi des yeux, écrans très haut de gamme ... Toutes les caractéristiques devraient être dévoilées par Apple lundi prochain lors de la WWDC 2023