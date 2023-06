WWDC : deux indices pour le Mac Studio

Apple pourrait bien profiter de sa WWDC pour renouveler le Mac Studio ! Il y a deux jours, le journaliste Mark Gurman annonçait qu'Apple s'apprêtait à présenter « plusieurs nouveaux Macs » mais sans trop savoir ce qu'il y aurait de plus que le très attendu MacBook Air 15 pouces . Hier, il précisait qu'il s'agirait d'un ordinateur de bureau avec de nouvelles puces M2 Max et M2 Ultra, ce qui semblait plus correspondre au Mac Studio qu'au Mac Pro.Aujourd'hui, deux nouveaux indices s'offrent à nous avec Mark Gurman qui ajoute que le nouveau Mac aurait pour nom de code J475 (le Mac Studio actuel a pour code J375), et l'Apple Store qui affiche désormais des délais d'un mois pour toute configuration personnalisée du Mac Studio (les modèles standard étant encore disponibles sans attente).S'il vous venait à l'esprit d'acheter un Mac Studio dans les trois prochains jours, nous vous le déconseillons donc vivement : si rien n'est totalement certain tant qu'Apple n'a pas fait d'annonce officielle, le renouvellement du Mac Studio semble dans les tuyaux et l'annonce pourrait donc bien être imminente. La conférence inaugurale de la WWDC 2023 se tiendra ce lundi 5 juin à 19 heures