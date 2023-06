Un bon taux d'adoption d'iOS 16 avant la présentation d'iOS 17

À quelques jours de la WWDC 2023 , Apple a mis à jour ses statistiques d'utilisation d'iOS 16 . D'après les relevés réalisés sur l'App Store le 30 mai, le taux d'adoption d'iOS 16 serait de 90% sur les modèles d'iPhone commercialisés ces quatre dernières années, contre 81% pour l'ensemble du parc. Comme d'habitude, le taux est plus faible du côté d'iPadOS 16 avec 76% d'adoption sur les tablettes lancées ces quatre dernières années, et 71% pour l'ensemble des appareils en circulation : les utilisateurs conservent leur iPad plus longtemps que leur iPhone.Ces chiffres sont pratiquement identiques à ceux d'iOS 15 en juin dernier , signe qu'Apple continue de pousser efficacement à l'installation des mises à jour annuelles. C'est ce lundi 5 juin à 19h qu'Apple présentera les nouveautés d'iOS 17, qui passera l'été en version bêta et qui sortira en septembre. Pour l'instant, on ne sait pas si cette future mise à jour abandonnera la prise en charge de certains anciens modèles d'iPhone ou d'iPad : les rares rumeurs à ce sujet ont été contradictoires