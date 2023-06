Le premier MacBook 12 pouces bientôt obsolète

Le premier MacBook 12 pouces sera considéré comme obsolète par Apple à compter du 30 juin, selon un mémo interne obtenu par MacRumors Lancé en 2015 , ce tout petit modèle extrêmement fin inaugurait le fameux clavier à mécanisme papillon qui a causé tant de problèmes jusqu'à son abandon. Il faisait également le pari un peu trop extrême d'un unique connecteur USB-C qui ne laissait aucun port de disponible lorsque le MacBook était en charge. Le MacBook 12 pouces a eu deux mises à jour en 2016 et en 2017 , puis il a été retiré en 2019 Si vous possédez un MacBook 12 pouces de 2015 qui a besoin d'une réparation, il ne vous reste donc plus longtemps avant de la faire réaliser auprès du SAV d'Apple : après le 30 juin, cela ne sera plus possible et il faudra se rabattre sur les réseaux de réparateurs non officiels.