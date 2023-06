Apple Stores : du neuf à venir pour Parly 2 et Opéra

Après la rénovation de Lyon Confluence achevée au printemps puis celle en cours de Vélizy 2 dans les Yvelines, Apple va continuer de rénover certaines de ses boutiques en France. Sur Bloomberg , Mark Gurman nous indique que l'Apple Store de Parly 2 à Le Chesnay devrait changer d'emplacement au sein du centre commercial, ce qui devrait sans doute aboutir à une plus grande surface de vente. Ce déménagement serait prévu l'année prochaine. En 2025, un autre chantier pourrait s'ouvrir dans le magnifiqued'Opéra à Paris, avec une rénovation partielle qui serait actuellement à l'étude.

L'Apple Store de Parly 2

Mark Gurman n'a pas eu vent d'autres projets en France, mais on imagine que d'autres boutiques parmi les plus anciennes auront droit à une rénovation un jour ou l'autre. D'ici 2027, Apple aurait prévu d'ouvrir 24 nouvelles boutiques et d'en rénover ou déplacer 28 existantes. Il y aurait cinq projets d'ouvertures en Europe et Mark Gurman en cite trois : à Londres aux côtés des nouveaux locaux de la Battersea Power Station dès ce mois-ci, à Madrid dans le centre commercial La Vaguada ainsi qu'à Dortmund à des dates indéterminées. Apple dispose aujourd'hui de 520 boutiques réparties dans 26 pays, la moitié aux États-Unis.