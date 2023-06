iOS 17 : le solde des comptes bancaires intégré à l'app Cartes ?

Après avoir convaincu l'essentiel des banques d'adopter Apple Pay, Apple voudrait désormais pousser un peu plus loin l'intégration des cartes bancaires à son application Cartes (anciennement Wallet). Selon Mark Gurman pour Bloomberg , iOS 17 prévoirait la possibilité d'afficher le solde du compte auquel chaque carte est relié. C'est aujourd'hui une fonctionnalité qui est seulement disponible pour l'Apple Card, qui n'est pas proposée en France. Cette nouveauté pourrait d'ailleurs s'accompagner d'un redesign de l'application Cartes , avec une nouvelle barre de navigation et des catégories pour mieux s'y retrouver.Mark Gurman ne sait pas si l'intégration du solde des comptes bancaires d'iOS 17 sera proposée mondialement ou si la fonctionnalité serait restreinte aux États-Unis dans un premier temps — d'un point de vue légal, c'est assez sensible. Reste également à voir si les banques verront cela d'un bon oeil, cette intégration pouvant éloigner leurs clients de leur application dédiée. Apple présentera iOS 17 lors de la WWDC 2023 ce lundi 5 juin