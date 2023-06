Apple pourrait abandonner le « Dis » de « Dis Siri » (ou le « Hey » de « Hey Siri » en anglais) pour la phrase d'activation de son assistant vocal dès cette année, selon Mark Gurman . Le journaliste de Bloomberg avait déjà reporté des travaux sur ce sujet l'année dernière, mais sans alors savoir quand le projet aboutirait : l'annonce pourrait finalement avoir lieu dès ce lundi 5 juin à la WWDC 2023 avec une intégration au sein d'iOS 17, de macOS 14, de watchOS 10 et de tvOS 17 cet automne.La simplification de cette phrase d'accroche n'est pas aussi simple qu'elle peut en avoir l'air : en n'ayant plus que « Siri » à reconnaître, il ne faudra pas que l'assistant se déclenche dès qu'un mot semblant contenir ces deux syllabes est prononcé. Et à l'inverse, il ne faudra pas qu'il décide de ne pas se déclencher si « Siri » est prononcé un peu rapidement ou pas assez clairement. Apple devra également prendre en compte les 20 langues dans lesquelles Siri est disponible, avec diverses variations selon les pays et les inévitables accents régionaux. C'est aussi pour cette raison, outre l'image de marque, qu'Apple ne donne pas la possibilité de personnaliser le nom de son assistant.