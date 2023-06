WWDC 2023 : rendez-vous ce soir à 19 heures

C'est ce lundi soir à 19 heures (heure de Paris) que la conférence inaugurale de la WWDC 2023 débutera. Comme d'habitude, l'événement sera retransmis sur le site d'Apple sur YouTube ainsi que sur les applications TV et Apple Developer. Sur Consomac, nous vous permettrons également de vivre la présentation avec notre suivi en direct commenté en français. Il devrait s'agir d'une présentation particulièrement chargée à en croire les dernières rumeurs : elle pourrait allègrement dépasser la barre des deux heures.La WWDC, pour, est un événement consacré aux développeurs. C'est chaque année l'occasion pour Apple de lever le voile sur de nouvelles versions de ces systèmes : on devrait donc découvrir les évolutions qu'apporteront iOS 17, macOS 14, watchOS 10 et tvOS 17 cet automne. Un gros morceau de cette conférence devrait concerner quelque chose de totalement nouveau avec le fameux casque de réalité virtuelle d'Apple qui a fait l'objet de tant de rumeurs ces derniers mois, avec la plateforme logicielle xrOS associée. Enfin, il devrait y avoir du neuf du côté du Mac avec le MacBook Air 15 pouces ainsi qu'une révision du Mac Studio . À ce soir !