L'offre Back to School d'Apple, c'est pour bientôt

C'est bientôt l'été, les grandes vacances, et donc la période durant laquelle les étudiants commencent à s'équiper en prévision de la rentrée de septembre. Chaque année, Apple organise une opération promotionnelle durant cette période pour les étudiants et les enseignants : c'est l'offre Back to School. L'année dernière, elle s'était tenue du 14 juillet au 17 octobre En 2022, cette offre permettait d'obtenir un bon d'achat Apple de 150 € pour l'achat d'un MacBook Air, d'un MacBook Pro ou d'un iMac, et de 100 € pour l'achat d'un iPad Air ou d'un iPad Pro, en plus de la remise de 10% (Mac) ou de 5% (iPad) proposée par l'Apple Store éducation . Il y avait également un rabais de 20% sur la police d'assurance AppleCare+ pour allonger la garantie des Macs à trois ans et couvrir jusqu'à deux incidents matériels par an.

Visuel de 2022

On devrait retrouver cette opération Back to School cette année. Selon le journaliste Mark Gurman , Apple devrait lancer cette offre aux États-Unis dès cette semaine, après la présentation des nouveaux MacBook Air 15 pouces et Mac Studio à l'occasion de la WWDC . Il ne faut cependant pas trop espérer un lancement aussi précoce en France : l'année dernière, il y avait eu trois semaines de décalage entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Sachez néanmoins que c'est pour bientôt : si vous êtes étudiant ou enseignant et comptez vous équiper d'un Mac ou d'un iPad Air ou Pro, il peut être intéressant d'attendre quelques semaines avant de vous lancer.