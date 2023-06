Les annonces de la WWDC 2023 en direct

18:23 :

L'Apple Store en ligne a fermé ses portes en début d'après-midi : des nouveautés matérielles seront bien présentes sur le site d'Apple dès ce soir ! La boutique rouvrira à l'issue de la conférence qui pourrait être particulièrement longue et durer plus de deux heures.



18:28 :

Il y a du monde à Apple Park pour cette présentation, mais pas dans le Steve Jobs Theater : comme l'année dernière, Apple a installé des écrans géants dans l'atrium et les jardins comme le montre cette photo de



18:34 :

18:47 :

18:51 :

Plus que dix petites minutes d'attente.



19:00 :

C'est parti ! L'animation autour du logo d'Apple s'estompe et une vidéo introductive est lancée.



19:01 :

C'est un développeur, puis de nombreuses personnes qui ont une ou des idées sous la forme de bulles. Le développeur part en chasse de son idée qui s'envole.



19:02 :

Rêvez-le. Pourchassez-le. Codez-le.



19:03 :

Et Tim Cook accueille les spectateurs depuis les jardins d'Apple Park. Il promet de grandes annonces et de nouveaux produits ce soir.



19:04 :

La parole est donnée à John Ternus pour parler du Mac.



19:05 :

Le patron de l'ingénierie matérielle d'Apple commence par un laïus sur Apple Silicon et les Macs que ces nouvelles puces ont permis de créer. Et on va parler du MacBook Air.



19:05 :

Et voilà le MacBook Air 15 pouces !



19:06 :

Le MacBook Air 15 pouces est présenté par Kate Bergeron. L'engin a une épaisseur de 11,5 mm. Il pèse 1,49 kg.



19:06 :

L'écran est précisément de 15,3".



19:07 :

La qualité du son est vantée.



19:07 :

L'autonomie pourra atteindre jusqu'à 18 heures. Il n'y a pas de ventilateur.





19:08 :

Il y a la même puce M2 que sur le petit modèle de 13,6". Voici un récapitulatif :



19:09 :

Le MacBook Air 15,3" est vendu à partir de 1 299 dollars, alors que le 13,6" baisse de 100 dollars.



19:09 :

Les précommandes seront lancées dès ce soir pour une disponibilité la semaine prochaine.



19:10 :

On passe déjà à un autre Mac : le Mac Studio.



19:10 :

Le Mac Studio a droit à sa première mise à jour aujourd'hui, avec Jennifer Munn.



19:11 :

Le nouveau Mac Studio intégré la puce M2 Max, jusqu'à 25% plus performant que la puce M1 Max.



19:11 :

Il y a également la puce M2 Ultra, qui combine deux puces M2 Max ensemble. Il est question de 20% de performances CPU en plus, et 30% de GPU en plus. Il y a jusqu'à 192 Go de RAM.



19:12 :

Selon Apple, la puce M2 Ultra est la puce la plus puissante jamais créée pour un ordinateur personnel.



19:14 :

Voici un résumé du Mac Studio de seconde génération :



19:14 :

Surprise : le Mac Pro passe enfin sous Apple Silicon !



19:15 :

Tous les modèles sont équipés de la puce M2 Ultra, qui offre un sacré bond de performances par rapport aux modèles Intel.



19:16 :

La connectique a été revue :



19:16 :

Et oui, il y a l'expansion PCIe sur le Mac Pro !



19:16 :

Voici un résumé technique :



19:17 :

Le Mac Studio est vendu à partir de 1 999 dollars, le Mac Pro à partir de 6 999 dollars. Les précommandes seront lancées ce soir pour une disponibilité la semaine prochaine.





19:17 :

La transition vers Apple Silicon est maintenant complète !



19:18 :

Tim Cook se promène dans les jardins d'Apple Park. On passe au logiciel !



19:18 :

Craig Federighi va d'abord nous parler d'iOS avec iOS 17.





19:19 :

Trois applications de communication sont mises à jour. Il y a une grosse mise à jour pour les appels, avec la personnalisation des "posters" des contacts. Cela fonctionne un peu de la même manière que la personnalisation de l'écran verrouillé.





19:20 :

Les fiches de contact sont adaptées en fonction.



19:21 :

Une nouvelle fonctionnalité appelée Live Voicemail permet d'avoir une transcription en temps réel d'une personne en train de laisser un message sur la messagerie. Si besoin, il est possible de décrocher pendant l'enregistrement de ce message !



19:21 :

FaceTime est également mis à jour. Il est possible d'enregistrer un message vidéo en cas d'absence du destinataire.



19:21 :

Kim Beverett annonce des changements dans l'application Messages.



19:22 :

Il y a des filtres dans la recherche.



19:22 :

Dans les longues conversations de groupe, un bouton permet de remonter au dernier message non lu.



19:22 :

Il y a une fonctionnalité de retranscription des messages vocaux.



19:23 :

La fonctionnalité Check In permet de prévenir ses propres que l'on est rentré en sécurité.







19:24 :

Le bouton "+" permet d'accéder aux applications sous une nouvelle interface.





19:24 :

Il y a quelques petites nouvelles possibilités pour les stickers. On peut notamment créer des stickers à partir de Live Photos.







19:26 :

AirDrop va évoluer avec iOS 17.



19:26 :

NameDrop permet d'approcher deux téléphones pour partager ses contacts !



19:26 :

Cela fonctionne aussi avec l'Apple Watch.



19:27 :

Cela fonctionne aussi pour les transferts d'AirDrop. Pour les gros transferts, AirDrop peut se continuer via Internet si les deux iPhone s'éloignent.



19:28 :

Il y a des nouveautés pour le clavier et la dictée qui sont plus intelligents, notamment l'autocorrection qui subit une importante refonte.



19:29 :

Il y a de nouveaux types de corrections, notamment grammaticales.



19:29 :

La correction s'améliore avec le temps, selon le style et les mots utilisés fréquemment par l'utilisateur.



19:30 :

Un nouvelle application est présentée par Adepte Ullal.



19:30 :

Il s'agit de Journal, une nouvelle application de journal intime.



19:31 :

L'application sélectionne automatiquement des éléments du quotidien à enregistrer. Cela fonctionnera avec les applications tierces.







19:33 :

Une nouveauté intéressante s'appelle StandBy et permet de créer des écrans de veille visibles de loin.





19:33 :

Il est possible de d'un widget à l'autre en glissant son doigt de bas en haut.





19:34 :

La luminosité s'adapte automatiquement pour la version nuit.



19:35 :

C'est terminé pour "Dis Siri" ! Il n'y aura désormais plus que "Siri" à prononcer.



19:35 :

Et voilà pour les principales nouveautés d'iOS 17.



19:36 :

On passe à iPadOS 17, la version spécifique d'iOS 17 pour iPad.



19:36 :

Les widgets arrivent sur l'écran d'accueil, comme sur l'iPhone.



19:38 :

L'écran verrouillé devient personnalisable, comme sur l'iPhone.







19:39 :

Live Activities arrive aussi sur l'iPad.



19:39 :

iPadOS 17 gère ENFIN plusieurs minuteurs à la fois. C'EST UNE RÉVOLUTIOOOOON !!!



19:40 :

L'application Santé débarque sur l'iPad.



19:41 :

Jenny Chen annonce des nouveautés pour la gestion des PDF.



19:41 :

Il y a notamment la reconnaissance automatique des champs à remplir, la possibilité d'inclure une signature, etc.





19:42 :

Intégration des PDF à Notes, mode collaboratif...



19:43 :

iPadOS 17 apporte plus de flexibilité pour Stage Manager, dont la possibilité d'utiliser la webcam avec un écran externe.



19:44 :

Voici les principales évolutions d'iPadOS 17 :



19:44 :

On passe à macOS !



19:45 :

Et le nom de macOS 14 est... Sonoma !



19:45 :

macOS Sonoma intègre certaines des nouveautés déjà annoncées sur iOS 17.



19:45 :

Il y a de nouveaux économiseurs d'écran et un nouvel écran d'accueil.



19:46 :

Les widgets font leur apparition... sur le bureau ! Il suffit de les glisser depuis la barre latérale. En arrière plan, ils apparaissent en transparence.





19:47 :

Les widgets deviennent interactifs.



19:48 :

Tiens, il est question de jeu vidéo avec Jeremy Sandmel.



19:49 :

Il y a un nouveau mode jeu pour optimiser les performances. Apple promet également une réduction de la latence avec les AirPods et les manettes tierces.



19:50 :

Pour les développeurs, Apple met en place un nouvel outil de portage pour faire tourner leurs jeux sur Mac.



19:50 :

Hideo Kojima est invité à Apple Park !





19:51 :

Death Standing débarquera sur Mac cette année. Il est évidemment question de performances époustouflantes.



19:52 :

macOS Sonoma s'améliore en visioconférence avec de nouveaux outils de présentation.



19:53 :

Avec un détourage automatique, il est possible d'apparaître dans une bulle ou devant son contenu.





19:53 :

Il y a de nouveaux effets, et il est possible de les déclencher avec de simples gestes des mains.



19:54 :

Ces nouveautés fonctionneront avec différentes applications grâce à une API dédiée.



19:55 :

Il y a quelques évolutions pour Safari, notamment pour la confidentialité.



19:56 :

Le nouveau Safari gère plusieurs profils, par exemple pour aller sur le même site avec un compte personnel ou professionnel.



19:56 :

Les web apps arrivent sur le Mac.





19:57 :

Et voici un résumé des nouveautés de Sonoma :



19:57 :

On passe à l'audio et la maison (tvOS 17).



19:57 :

On passe à l'audio et la maison (tvOS 17).



19:58 :

Ron Huang évoque des nouveautés pour les AirPods.



19:59 :

Adaptive Audio permet de passer automatiquement et dynamiquement entre le mode Transparence et la réduction de bruit.





20:00 :

Le passage d'un appareil à l'autre est plus rapide.



20:01 :

Anne Park Shedlosky parle d'AirPlay, plus intelligent pour les suggestions.





20:02 :

Il y a une nouvelle fonctionnalité d'intégration pour les hôtels, à base de QR Codes pour se connecter facilement.



20:03 :

SharePlay arrive sur CarPlay : tous les passagers de la voiture pourront participer au choix des musiques.





20:03 :

Sur l'Apple TV, le centre de contrôle évolue.



20:03 :

La télécommande Siri Remote devient localisable par l'iPhone.



20:03 :

FaceTime débarque sur l'Apple TV ! Cela fonctionne avec la caméra d'un iPhone ou d'un iPad : il suffit de s'approcher de l'Apple TV pour transférer une visioconférence sur le téléviseur. Et il y a même une fonctionnalité permettant de regarder un épisode de série ou un film à plusieurs.







20:05 :

Résumé des nouveautés de musique et domotique :



20:05 :

On passage à watchOS 10 avec Kevin Lynch.





20:07 :

Apple revoit largement l'interface du système !



20:08 :

Il y a une pile de widgets, dont le contenu s'adapte automatiquement selon les activités en cours.





20:09 :

Plusieurs applications subissent un redesign : l'horloge, les activités, etc.







20:10 :

Il y a deux nouveaux cadrans, dont un avec... Snoopy, avec diverses animations.







20:11 :

L'Apple Watch va gagner des fonctionnalités pour les cyclistes, dont la possibilité de se connecter avec des capteurs Bluetooth externes.





20:12 :

Il y a une intégration avec l'iPhone en temps réel.





20:13 :

La boussole affiche désormais les tours cellulaires.



20:13 :

Il y a un nouveau mode 3D.



20:14 :

Des cartes topographiques seront proposées aux États-Unis.



20:15 :

Une nouvelle API permet aux développeurs d'accéder à plus de données pendant les exercices.



20:16 :

L'application Santé évolue sur watchOS 10 avec la santé mentale.



20:17 :

Il y a une nouvelle application permettant d'enregistrer son état mental au quotidien. Il y a ensuite des statistiques et des estimations de risques, par exemple de dépression.









20:19 :

watchOS 10 s'intéresse également à la vue, par exemple avec des conseils pour suivre le temps passé à l'extérieur : rester trop souvent à l'intérieur favorise la myopie chez les enfants.



20:19 :

Un autre exemple concerne la proximité des écrans : l'iPad peut par exemple dire à son utilisateur qu'il est trop près de l'écran.



20:19 :

Voici un résumé des évolutions de watchOS 10 :



20:20 :

Craig Federighi résumé les nouveautés des différents systèmes...



20:21 :

Les bêtas seront lancées aujourd'hui, avec des bêtas publiques le mois prochain.



20:22 :

On revient à Tim Cook qui est dans le Steve Jobs Theater. « We do have one more thing! »



On revient à Tim Cook qui est dans le Steve Jobs Theater.



20:23 :

Apple annonce une toute nouvelle plateforme de réalité augmentée avec un produit « révolutionnaire ».







Apple annonce une toute nouvelle plateforme de réalité augmentée avec un produit « révolutionnaire ».



20:23 :

Le casque d'Apple s'appelle Apple Vision Pro !



20:23 :

On voit, et on est vu, à travers l'écran !



20:24 :

Les applications apparaissent en superposition.



20:25 :

Les applications (et un cinéma) apparaissent autour de l'utilisateur.





20:25 :

Alan Dye s'attarde sur l'interface.



20:26 :

Tout est en 3D, avec des ombres et des effets de profondeur.





20:26 :

Les applications ne se superposent pas : elles s'ajoutent les unes à côté des autres.



20:27 :

Les Environnements permettent de s'immerger dans des paysages.



20:27 :

Il y a une couronne digitale pour passer progressivement de la transparence à l'immersion.



20:28 :

Apple Vision Pro est piloté avec les yeux, avec des effets de surbrillance et un petit pincement des doigts pour valider une action.





20:29 :

EyeSight permet de révéler ses yeux en temps réel sur un écran externe.



20:29 :

En cas d'immersion, les yeux sont invisibles.



20:30 :

Alessandra McGinnis procède à quelques démonstrations.



20:30 :

Tout est évidemment synchronisé avec ses autres appareils via iCloud. Voici par exemple Safari et Messages.



20:32 :

Il est possible de faire apparaître un clavier virtuel, ou d'utiliser la dictée. Bien sûr, il est possible d'utiliser un clavier externe.



20:33 :

Il est possible de faire apparaître l'écran de son Mac et de l'agrandir.



20:34 :

Voici FaceTime sur le casque d'Apple.



20:34 :

Il est possible de partager ses applications et/ou de continuer à travailler sur une autre application.



20:35 :

Pour la consultation de photos, la luminosité ambiante de la pièce baisse pour mieux voir les images.



20:36 :

Le casque dispose de caméras 3D : Apple parle de vidéos spatiales !





20:37 :

L'écran externe montre clairement lorsqu'une vidéo est en train d'être enregistrée.





20:38 :

Il y a un mode cinéma avec un choix de fonds.





20:39 :

L'appareil permet de regarder des vidéos en 3D.



20:39 :

Il y a bien sûr des jeux, avec la prise en charge de manettes tierces.



20:40 :

Bob Iger, PDG de Disney, est sur scène ! Il est sans surprise très enthousiaste.



20:42 :

Disney a par exemple imaginé des interfaces nouvelles pour ses contenus.









20:44 :

Disney+ sera disponible sur Apple Vision Pro dès sa sortie.



20:44 :

On passe à l'aspect technique du casque avec Richard Howarth.





20:46 :

L'avant est un seul morceau de verre qui cache l'écran et les capteurs. Il y a un bouton pour prendre des photos ou vidéos, et la couronne digitale pour gérer l'immersion.







20:47 :

Le système est modulaire pour s'adapter aux différentes morphologies. Le bandeau peut être ajusté ou changé.







20:48 :

Apple a un partenariat avec Zeiss pour les utilisateurs ayant besoin de lentilles à leur vue.



20:48 :

La batterie est externe, avec un nouveau connecteur dédié.





20:48 :

Mike Rockwell détail les composants.



20:49 :

Le casque utilise deux écrans MicroOLED. Il y a 23 millions de pixels. C'est plus de pixels qu'un téléviseur 4K pour chaque oeil. En terme de taille, il faut 64 pixels du casque pour obtenir un seul pixel de l'iPhone.



20:51 :

Pour l'audio, le système est intégré au bandeau et fait croire au cerveau qu'il vient de son environnement.



20:51 :

Le cas du casque est bourré de capteurs ! Et il y en a également toute une variété à l'intérieur.





20:52 :

Le casque embarque la puce M2 que l'on connaît déjà sur le Mac, mais il y a une autre puce appelée R1 qui permet de gérer les capteurs en temps réel, notamment pour abaisser la latence.





20:53 :

Un écran OLED externe permet de donner la sensation de transparence en temps réel.



20:54 :

Pour la visioconférence (il est impossible d'être filmé avec le casque), le casque permet de scanner son visage et de le reproduire avec du volume.





20:54 :

Le système d'exploitation du casque s'appelle visionOS : les rumeurs avaient tout faux !





20:56 :

Susan Prescott va dans les détails des possibilités que cette nouvelle plateforme va offrir aux développeurs. Différents concepts d'applications sont présentés.



20:57 :

Voici part exemple Office de Microsoft.



20:58 :

Les applications de visioconférence auront accès aux API pour les avatars du casque.



20:58 :

Toutes les applications iOS et iPadOS fonctionneront sans modification sur le casque.



20:59 :

Des sessions auront lieu durant cette semaine de WWDC pour expliquer tous les détails techniques aux développeurs.



21:00 :

Sur le casque, il n'y a pas Touch ID ou Face ID mais... Optic ID !





21:00 :

Détail de confidentialité important, les sites web ne peuvent pas savoir où l'oeil de l'utilisateur regarde.



21:01 :

Apple explique avoir déposé plus de 5 000 brevets durant le développement de ce nouveau produit, plein d'innovations.



21:02 :

Le prix est. Euh. À partir de 3 499 dollars.



21:02 :

La sortie aura lieu en début d'année prochaine.



21:03 :

Tim Cook résume les annonces de ce soir...



21:05 :

Un clip publicitaire pour Apple Vision Pro est diffusé.





21:06 :

Et c'est terminé !



21:08 :

Merci à tous pour votre fidélité. Beaucoup, beaucoup d'informations à digérer. Beaucoup d'inconnues. Nous aurons l'occasion de revenir sur tous les détails des annonces de ce jour dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines et même les prochains mois pour ce qui est du casque.

C'est parti pour la WWDC 2023 ! C'est à 19 heures qu'Apple débutera sa conférence inaugurale pour dévoiler diverses nouveautés. On devrait comme toujours avoir de nombreuses annonces logicielles avec iOS 17, macOS 14, watchOS 10 et tvOS 17, ainsi qu'une toute nouvelle plateforme logicielle appelée xrOS pour propulser le premier casque de réalité virtuelle d'Apple qui devrait enfin être officialisé ce soir. Il devrait également y avoir du neuf du côté du Mac avec la présentation d'un MacBook Air 15 pouces et d'une mise à jour du Mac Studio.Nous vous proposons notre suivi en direct et en français sur cette page, et vous pouvez suivre la vidéo en direct sur le site d'Apple sur YouTube ainsi que sur les applications TV et Apple Developer. La mise à jour de cette page est automatique et en temps réel.