Apple dévoile son MacBook Air 15,3 pouces

C'est comme le MacBook Air 13,6 pouces , mais en plus grand : le MacBook Air 15,3 pouces conserve la même puce M2, la même technologie d'écran (écran Liquid Retina de 500 nits, P3), la même connectique (deux ports USB-C, MagSafe et la prise jack), les mêmes options de stockage ou de mémoire vive, la même autonomie de 15 heures en navigation web. Il se distingue simplement par un écran plus grand et une définition supérieure (2 880 x 1 864 pixels au lieu de 2 560 x 1 664 pixels), un nouveau système audio à six haut-parleurs qui devrait être plus qualitatif que sur le petit modèle, et un poids de 1,51 kg au lieu de 1,24 kg.Côté tarifs, ce nouveau grand modèle de 15,3" est proposé à partir de 1 599 € pour 256 Go de stockage ou 1 829 € pour 512 Go. Le modèle 13,6" voit son prix baisser de 200 € à 1 299 € (au lieu de 1 499 €) pour 256 Go et à 1 649 € (au lieu de 1 849 €) pour 512 Go. Le MacBook Air 13,3" avec puce M1 est toujours proposé au prix inchangé de 1 199 € et perd beaucoup d'intérêt à moins de bénéficier d'une importante promo chez les revendeurs Le MacBook Air 15,3" avec puce M2 peut être commandé sur l'Apple Store dès ce soir, et les premières livraisons auront lieu le mardi 13 juin.