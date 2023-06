Le Mac Studio et le Mac Pro passent aux puces M2 Max et M2 Ultra

Les nouvelles puces M2 Max et M2 Ultra promettent des performances accrues par rapport aux puces M1 Max et M2 Ultra qu'elles remplacent. Il y a plus de coeurs de CPU (jusqu'à 24 au lieu de 20) et de GPU (jusqu'à 76 au lieu de 64) pour des performances accrues, et jusqu'à 192 Go de mémoire vive unifiée au lieu de 128 Go. Tout dépend des usages et des types d'applications utilisées, mais Apple promet évidemment des performances améliorées par rapport à la génération précédente. Les Macs équipés de ces puces peuvent gérer jusqu'à huit écrans 4K, six écrans 6K ou trois écrans 8K, contre quatre Pro Display XDR et un téléviseur 4K pour la génération précédente.Le Mac Studio est donc mis à jour avec ces deux puces, sans autre changement particulier dans la fiche technique. Cela s'accompagne d'une hausse des prix : on passe à 2 399 € (+100 €) pour le modèle M2 Max avec 32 Go de RAM et 512 Go de stockage, et à 4 799 € (+200 €) pour le modèle M2 Ultra avec 64 Go de RAM et 1 To de stockage. Ces nouveaux modèles sont disponibles dès ce soir à la vente sur l'Apple Store , avec des livraisons prévues pour la semaine prochaine.Pour ce qui est du Mac Pro, c'est la seule puce M2 Ultra qui est proposée. Le design de la tour professionnelle d'Apple ne change pas, bien que la connectique qui évolue (six ports Thunderbolt 4 à l'arrière et deux autres en face supérieure, deux ports 10 Gigabit Ethernet, une prise casque 3,5 mm, deux ports USB‑A et deux ports HDMI) permette de le distinguer.À l'intérieur, et c'est la grande particularité du Mac Pro outre son meilleur système de refroidissement, il y a sept emplacements d’extension PCI Express (un étant déjà occupé par une carte E/S Apple installée) avec un débit de 26 Go/s. Il y a donc bien des possibilités d'extension internes, contrairement à ce qu'affirmaient les rumeurs.Ce nouveau Mac Pro coûte 8 299 € pour la version de base avec la puce M2 Ultra équipée de 60 coeurs de GPU, 64 Go de RAM et 1 To de stockage. Il est disponible à la vente dès aujourd'hui sur l'Apple Store , avec de premières livraisons prévues la semaine prochaine.