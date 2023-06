Apple dévoile son casque de réalité mixte Apple Vision Pro

Apple Vision Pro, c'est donc un casque de réalité à la fois virtuelle et augmentée. D'un point de vue strictement technique, il s'agit bien d'un casque de réalité virtuelle puisque l'utilisateur est physiquement coupé du monde extérieur. Mais le casque vient brouiller la frontière avec la réalité augmentée, d'abord en rediffusant le monde extérieur à l'intérieur du casque et ensuite en étant capable de retransmettre en temps réel les yeux de son utilisateur sur un écran OLED extérieur.Le casque s'attache à la tête de l'utilisateur par un bandeau ajustable et interchangeable. Le son est retransmis sur les côtés, avec un système qui retransmet l'audio spatial tout en permettant à l'utilisateur de rester conscient de son environnement. Il y a une batterie externe relié au casque par un câble et un nouveau connecteur. Il y a un bouton sur la gauche pour prendre une photo ou une vidéo, et une couronne digitale à droite qui va permettre de régler progressivement le passage entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle.À l'intérieur, il y a deux écrans Micro OLED permettant à chaque oeil de bénéficier d'un affichage supérieur à la 4K. L'interface est assez familière, avec des applications qui s'affichent en superposition de la réalité augmentée ou de fonds au choix.Les applications s'affichent les unes à côté des autres, dans des tailles ajustables. Apple a adapté la plupart des applications que l'on connaît déjà sur le Mac ou l'iPhone, et toutes les applications iOS ou iPadOS sont directement compatibles. Pour les apps d'Apple, il y a des subtilités importantes pour le casque : pour l'application TV par exemple, il y a de multiples modes pour permettre à l'utilisateur de se croire dans un vrai cinéma. Pour FaceTime, l'utilisateur pourra créer son propre avatar très facilement en utilisant les capteurs frontaux. L'avatar reprendra ensuite les expressions des yeux grâce aux capteurs internes pour un rendu très réaliste.Pour le pilotage du système, qui s'appelle visionOS, il suffit de pointer un élément avec les yeux et de réaliser un pincement avec deux doigts pour valider une action. Le système répond également à la voix, peut afficher un clavier virtuel ou encore gérer les claviers ou les manettes de jeu Bluetooth. À noter que le casque est capable de reproduire l'interface d'un Mac en temps réel, et de l'agrandir pour travailler sur un écran géant.Côté technique, le casque embarque la puce Apple M2 issue du Mac ainsi qu'une seconde puce appelée Apple R1 pour la gestion de ses capteurs. Des capteurs qui sont très nombreux, à l'intérieur comme à l'extérieur : 12 caméras dont 2 caméras haute résolution et 4 caméras infrarouges internes, illuminateurs infrarouge, caméra TrueDepth, scanner LiDAR, 6 microphones, etc. Pour la biométrie, Apple a développé Optic ID qui analyse l'oeil de son utilisateur pour valider des opérations sensibles.Tout cela étant très visuel, c'est en vidéo que vous pouvez le mieux vous rendre compte de la promesse assez impressionnante faite par ce nouveau produit : nous vous conseillons de regarder la présentation ci-dessous, qui dure une dizaine de minutes. Les détails sont extrêmement nombreux, et nous aurons l'occasion d'y revenir dans les prochains mois.Le casque Apple Vision Pro sera disponible en début d'année prochaine, ce qui laissera plusieurs mois aux développeurs pour adapter leurs applications. Il sera réservé aux États-Unis dans un premier temps, l'ouverture à d'autres pays étant prévue dans le courant de l'année 2024 sans plus de précisions à ce stade. Pour ce qui est du prix, c'est sans surprise extrêmement salé : comptez un minimum de 3 499 dollars dans la version de base (il n'y a pas plus de détails à ce stade, sinon qu'il sera possible d'avoir des lentilles à sa vue en partenariat avec Zeiss).C'est une toute nouvelle plateforme que vient de présenter Apple, la première depuis l'Apple Watch en 2014. Elle est présentée comme une solution d'avenir : on ressent en filigrane que ce modèle Vision Pro est avant tout destiné aux technophiles et aux développeurs, et qu'il y aura des modèles moins poussés et plus abordables à l'avenir lorsque l'écosystème commencera à se mettre en place. Il y a ici énormément de nouveautés à digérer, et nous aurons le temps d'aborder tous les sujets en détail au fur et à mesure qu'Apple dévoilera toutes les subtilités du casque avant la sortie.