Apple présente les nouveautés d'iOS 17 et d'iPadOS 17

L'unes des évolutions très visibles d'iOS 17 concerne les applications de communication. Apple a repris le concept de personnalisation de l'écran verrouillé inauguré l'année dernière avec iOS 16, et l'a appliqué aux contacts : il est possible de créer des posters personnalisés qui s'affichent lors des appels ou sur les fiches de contact.Dans l'application Messages, les petites applications ont désormais un menu "+" dédié avec de nouvelles options de stickers. Apple a enfin mis en place des filtres pour une recherche plus efficace, et il y a un nouveau bouton permettant de remonter au dernier message non lu dans les conversations de groupe. Une nouvelle fonctionnalité permet également d'obtenir une retranscription des messages vocaux, et une autre fonction appelée Check In permet de prévenir ses proches qu'on est bien rentré en sécurité.Dans l'application Téléphone, une nouveauté majeure permet à l'utilisateur d'avoir une retranscription textuelle en temps réel lorsqu'un correspondant est en train de laisser un message vocal, et de l'interrompre en décrochant s'il le souhaite. FaceTime offre désormais la possibilité de laisser un message vidéo en cas d'absence du correspondant, et d'afficher les visioconférences sur l'Apple TV.Une nouvelle évolution de la fonctionnalité AirDrop s'appelle NameDrop : elle permet d'échanger des fichiers ou des contacts en approchant simplement son iPhone d'un autre iPhone ou d'une Apple Watch. Cela fonctionne aussi pour déclencher SharePlay et écouter de la musique ou regarder un film à deux. Pour les gros transferts, en cas d'éloignement, le transfert ne se coupe plus et continue simplement sur Internet. Pour AirPlay, il y a un nouveau mode pour se connecter automatiquement avec un QR Code dans un hôtel.Autre nouveauté majeure, StandBy inaugure une nouvelle interface lorsque l'iPhone est posé en position horizontale et n'est pas utilisé : il peut alors se transformer en sorte d'écran connecté. Les fonctionnalités sont très variables : cela va de radio-réveil à cadre pour afficher des photos, en passant par poste de pilotage domotique ou station météo. C'est une évolution qui est réservée à l'écran toujours activé de l'iPhone 14 Pro.Une nouvelle application nommée Journal fait son apparition. Il s'agit d'une sorte de journal intime qui offre des recommandations personnalisées en fonction des activités de l'utilisateur (photos prises, personnes fréquentées, lieux visités, entraînements effectués, etc.) et permet donc de garder un journal personnalisé.Apple a également grandement amélioré la qualité de l'auto-correction du clavier ou de la dictée, grâce à une bonne dose d'apprentissage automatique pour que le système s'adapte aux habitudes de son utilisateur. Il y a de nombreuses autres petites évolutions ici et là, comme la navigation privée de Safari qui offre une meilleure protection contre les traqueurs, l'application Santé qui gagne de nouvelles options pour la santé mentale, Plans qui gagne un mode hors-ligne pour les cartes, les AirTags qui peuvent désormais être partagés entre cinq personnes, ou encore la disparition du « Dis » de la commande vocale « Dis Siri ».Plus spécifiquement à l'iPad, iPadOS 17 apporte la personnalisation de l'écran verrouillé que l'iPhone avait déjà avec iOS 16. On retrouve également les widgets qui peuvent venir s'intercaler entre les icônes de l'écran d'accueil.iPadOS 17 promet également une meilleure expérience avec les PDF, comme l'identification automatique de champs à remplir pour y ajouter simplement des informations, y compris des signatures. Une importante mise à jour de l'application Notes permet une édition collaborative des PDF grâce à la collaboration en direct sur les notes partagées.L'application Santé est portée pour la première fois sur l'iPad. iPadOS 17 est capable de gérer plusieurs minuteurs à la fois. Safari intègre enfin la gestion de profils pour séparer sa vie personnelle de sa vie privée. Stage Manager prend en charge les caméras intégrées aux écrans externes. L'application Freeform gagne de nouveaux outils.Côté compatibilité d'iOS 17, il faut au minimum un iPhone SE de seconde génération ou un iPhone XR ou XS pour faire tourner iOS 16 : Apple abandonne l'iPhone 8 et l'iPhone X. Pour iPadOS 17, il faut au minimum un iPad mini 5, un iPad 6, un iPad Air 3 ou un iPad Pro 2 : Apple abandonne l'iPad 5 et l'iPad Pro de première génération. iOS 17 et iPadOS 17 vont passer l'été en version bêta, et la version finale sera lancée pour le grand public en septembre.