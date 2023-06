Apple présente macOS 14 Sonoma

macOS Sonoma se repère instantanément par un nouvel écran d'accueil personnalisable, comme sur l'iPhone depuis l'année dernière. Il y a de nouveaux économiseurs et fonds pour accompagner cette nouveauté très visuelle. Autre évolution marquante visuellement, l'intégration des widgets au... bureau ! Ils sont interactifs, et deviennent transparents lorsqu'ils sont en arrière-plan.Apple à intégré à macOS Sonoma diverses nouveautés déjà présentées avec iOS 17 comme les améliorations apportées à l'application Message (filtres de recherche, fonctionnalité Check In, retranscription des messages vocaux, stickers, etc.), l'amélioration de l'autocorrection et de la dictée, l'abandon du « Dis » de « Dis Siri », le remplissage des champs sur les PDF et leur annotation collaborative dans Notes, ou encore les nouveaux outils de l'application Freeform.Il y a des évolutions plus spécifiques au Mac sur FaceTime avec une nouvelle fonctionnalité de détourage automatique pour le présentateur qui peut apparaître dans une bulle ou en incrustation sur le contenu. Une fonction permet de réagir avec des ballons, des confettis, des cœurs et d’autres animations s'un simple geste de la main qui est automatiquement reconnu par le logiciel.Comme chaque année, Safari évolue avec cette fois la prise en charge de profils personnalisables, par exemple pour séparer sa vie personnelle et de sa vie professionnelle. Chaque profil a notamment ses propres accès aux différents sites web : on peut donc se connecter sous plusieurs profils à un même site web sans jamais avoir à se déconnecter.Safari sur macOS Sonoma apporte également la prise en charge des web apps (on peut donc ajouter un site web au dock), et apporte diverses améliorations de confidentialité pour la navigation privée.Il y a de multiples autres petites améliorations qui sont détaillées sur le site d'Apple , dont un nouveau mode Jeu qui améliore les performances en jeu vidéo et améliore la latence avec les accessoires comme les AirPods ou les manettes.macOS Sonoma nécessitera un iMac de 2019 ou plus récent, un iMac Pro de 2017, un MacBook Air de 2018 ou plus récent, un MacBook Pro de 2018 ou plus récent, un Mac Pro de 2019 ou plus récent, un Mac Studio de 2022 ou plus récent, ou un Mac mini de 2018 ou plus récent : cette nouvelle version de macOS laisse de côté le MacBook de 2017, les MacBook Air et Pro de 2017 et les iMac de 2017. macOS Sonoma passera tout l'été en version bêta et la version finale est attendue pour le début de l'automne.