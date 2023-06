Apple revoit l'interface de l'Apple Watch avec watchOS 10

Pour watchOS 10, Apple a imaginé une nouvelle Pile intelligente qui empile les widgets (qu'on peut faire défiler en tournant la Digital Crown) et les organise en fonction de ce que le système juge le plus pertinent au moment opportun, par exemple en mettant la météo tout en haut en début de journée. Les apps en cours d’exécution passent également au premier plan pour être facilement accessibles. Apple a également repensé pas mal d'applications (notamment Météo, Bourse, Maison, Plans, Messages et Fuseaux) pour leur permettre d'afficher plus d'informations.watchOS 10 apporte deux nouveaux cadrans : Palette et Snoopy, avec de multiples variations. Cette nouvelle version améliore la prise en charge des exercices à vélo, notamment avec la possibilité de se connecter avec des capteurs Bluetooth externes et avec l'affichage du suivi en temps réel sur l'écran de l'iPhone. Apple a également amélioré la boussole pour afficher le point de repère de la dernière connexion cellulaire, et offrir une visualisation en trois dimensions. Une nouvelle carte topographique fait son apparition, mais aux États-Unis seulement pour le moment.watchOS 10 apporte également des améliorations pour l'application Santé avec une nouvelle application permettant d'enregistrer son état mental au quotidien et mieux estimer d'éventuels risques de dépression. watchOS 10 s'intéresse également à la vue, par exemple avec des conseils pour suivre le temps passé à l'extérieur et éviter aux enfants de rester trop longtemps à l'intérieur, ce qui favorise la myopie.watchOS 10 intègre de multiples autres petites améliorations ici et là, et prend en charge les nouveautés des autres systèmes comme iOS 17 qui permet d'échanger via AirDrop et NameDrop en approchant simplement un iPhone d'une Apple Watch (ou d'un autre iPhone).watchOS 10 sera compatible avec l'Apple Watch SE, l'Apple Watch Series 4 ou ultérieur ainsi que l'Apple Watch Ultra, tout comme watchOS 9 : personne n'est abandonné en cours de route. Le système va passer l'été en version bêta et sera finalisé en septembre.