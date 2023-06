Les quelques nouveautés de tvOS 17

Le design général de tvOS ne change pas, mais Apple a revu le centre de contrôle en haut à droite de l'écran avec de nouveaux menus plus intuitifs pour le contrôle de l'écoute en cours, du son, de la domotique, des réglages et des profils.Pour ceux qui perdent régulièrement leur télécommande Siri Remote, tvOS 17 permet enfin de la localiser assez précisément par le biais de l'application Localiser de l'iPhone.tvOS 17 prévoit une nouvelle interface de connexion pour gagner le marché des hôtels : il y a simplement un QR Code à scanner pour se connecter à l'écran de sa chambre et y diffuser ses propres contenus. Apple précise que les premiers hôtels partenaires mettront en place cette nouveauté dès cette année.Cette nouvelle version apporte enfin la prise en charge de FaceTime aux téléviseurs. À proximité de l'Apple TV, un utilisateur se lançant dans une visioconférence a la possibilité de transférer celle-ci sur le grand écran, qui prend le relai mais continue d'utiliser la webcam de l'iPhone ou de l'iPad (les ventes de supports vont exploser). Zoom et Webex pourront aussi profiter de cette nouveauté.L'interface est assez familière et reprend les évolutions déjà annoncées avec iOS 17 , comme la possibilité de déclencher des effets avec des signes de mains. Il est même possible de lancer un film ou une série pour le regarder à plusieurs, avec les commentaires de chacun en direct.tvOS 17 va maintenant passer l'été en version bêta, comme les autres systèmes présentés hier soir. La sortie de la version finale est attendue pour septembre et elle sera compatible avec l'Apple TV 4K et l'Apple TV HD.